Gretchen já foi criticada pela aparência e por ter a 'vagina grande'

Gretchen, 65, é comumente alvo de ataques e comentários maldosos nas redes sociais por sua aparência. A cantora, no entanto, não se deixa abater pelos críticos, rebate as palavras mais ácidas e exalta o amor próprio.

O que aconteceu

Recentemente, Gretchen bloqueou um internauta que fez comentário etarista. Cantora se incomodou com a seguidora que disse que, pra sua idade, "ela está bem", e afirmou que essa pessoa não pode ser considerada sua fã, porque "morre de inveja" dela.

Morre de inveja de eu está com quase 70 anos -- vou fazer 66 este ano -- e estar bem do jeito que eu estou, ter as pernas que eu tenho, a barriguinha batida que eu tenho.

-- Gretchen

Essa não foi a primeira vez que a famosa rechaçou críticas por sua forma física, medidas abdominais e beleza. "Tiveram a cara de pau de dizer que sou barriguda, aí eu fui olhar a barriga dela... Ela não tem uma barriga, tem três barrigas", afirmou ela sobre uma seguidora que alfinetou seu corpo.

Em outra ocasião, ela foi criticada pelo tamanho da vagina. Na ocasião, a artista afirmou que os haters, "não felizes" de criticarem sua boca, cabelo e corpo, agora estão criticando sua "menina", em referência à própria genitália.

Na época, a cantora disse estar satisfeita com o tamanho de sua vagina. "Umas dizem que é enchimento, outras dizem que 'eu ouvi falar quando faz plástica..'. Não meu amor, a minha menina tem preenchimento. A minha menina tem rejuvenescimento íntimo. Olha como ela é linda... Não é absorvente, não é nada do que vocês estão falando...".

Cantora ressaltou que parte íntima, além de "fofa" é "cheirosa" e seu marido "ama". "É uma fofura, ela enche o biquíni, fica aquela coisa rechonchuda... E além de tudo isso, ainda é cheirosa. Ainda vem com cheirinho de Victoria Secrets, depende do momento e meu marido ama".