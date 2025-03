Gracyanne diz que não ficará chateada com voto de Diego: 'Sua consciência'

Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa conversaram na madrugada de hoje sobre o jogo, durante a Festa do Líder no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No meio da festa, Diego conversou com Gracyanne e disse não saber se ele ou a musa fitness serão o próximo alvo da casa.

O brother cogitou um momento em que precisaria votar na amiga. "Eu te digo, de coração, se você precisar votar em mim, eu não vou ficar chateada", respondeu Gracyanne.

Diego disse estar se "sentindo mal": "Eu tô mal o dia inteiro com isso e eu precisava te falar."

Isso é da sua consciência. Você pode ficar tranquilo que eu não vou ficar chateada. Eu tenho uma postura. Não vou exigir que ninguém tenha a mesma postura que eu [...] Não fica sofrendo com isso Gracyanne Barbosa

Ele ainda disse que torce para que a sister seja Líder. "Eu queria que você ganhasse a liderança. Juro pela minha vida", afirmou.

Finalmente, Diego também perguntou se Gracyanne votaria junto com o Quarto Anos 50, e a sister respondeu que "sim", dependendo de em quem eles quiserem votar. "Dependendo de quem vocês forem, sim", disse. "Só tô perguntando, porque não quero votar em você", disse Diego.

