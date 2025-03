Garota do Momento hoje (13): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (13) em "Garota do Momento" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Maristela garante a Cássio que resolverá a situação do roubo do colar. Anita e Alfredo oferecem um jantar para reunir Marlene e Raimundo. O delegado descobre sobre o depósito na conta bancária de Carmem. Os filhos de Raimundo se surpreendem com o novo comportamento do pai. Teresa e Clarice questionam Lígia sobre Raimundo. Carmem é interrogada na delegacia. Ulisses declara seu amor por Glorinha. Beto apoia Beatriz. Sérgio encerra a transmissão da novela. Beatriz recebe liberdade provisória e deixa a delegacia.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.