Fora da Globo? Roberto Carlos negocia e recebe propostas de concorrentes

O cantor Roberto Carlos não sabe se ainda terá um especial na Globo no final do ano. Isso porque seu contrato com a emissora termina em março.

O que aconteceu

Após realizar cruzeiro, Roberto Carlos vai sentar com diretores da Globo para fechar negociações.

Estamos indo com uma conversa formal. Meu contrato termina agora no fim de março e depois do navio vamos conversar e ver se eu continuo na Globo, se a Globo vai fazer a proposta que eu quero e se eu vou fazer a proposta que a Globo aceita, enfim, vamos entrar num acordo.

O especial completou 50 anos em 2024. "Ainda não posso dizer se estou fora ou não, mas tudo está sendo conversado"

Roberto Carlos recebeu propostas "tentadoras" de concorrentes. No entanto, agora, ele prefere focar na Globo e "não mexer em time que está ganhando".