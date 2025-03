Fãs se revezam em mutirão e esperam que Renata leve informações para o BBB

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A participação de Renata numa nova versão da Casa de Vidro do BBB 25 não foi obra do acaso. Por trás da escolha da bailarina, há uma torcida organizada que se mobiliza para influenciar o jogo. O grupo Resistência, formado por cerca de 8 mil seguidores, acompanha reality shows há dois anos e já acumula cinco títulos — de A Fazenda ao BBB.

Agora, eles apostam suas fichas em Renata, e a expectativa é clara: que ela repasse informações estratégicas aos confinados.

"A gente leva isso muito a sério. Não é só torcer, é estratégia, dedicação. Nosso grupo é pentacampeão, e queremos ganhar de novo", afirma Patrícia Tavares, artesã e uma das administradoras da torcida.

Assim que o programa vai ao ar na TV aberta, os membros debatem a edição e votam no seu pódio ideal. No momento, os favoritos são Vilmoca, Eva e Renata. A escolha inicial incluía Diogo, mas, segundo Patrícia, ele perdeu o rumo no jogo e sua torcida se tornou "tóxica".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas