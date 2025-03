'F1': Filme promete ser a 'produção de corrida mais realista já lançada'

"F1", novo filme de ação focado em Fórmula 1, ganhou o seu trailer hoje e apresenta um piloto veterano do esporte, vivido por Brad Pitt, de volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe, interpretado por Damson Idris. O longa é produzido por Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, e, durante evento de imprensa do qual Splash esteve presente, prometeu que este será o filme mais sobre corrida de carros mais autêntico a chegar aos cinemas.

O filme foi filmado durante as corridas de F1 ao longo de uma temporada, e com Joe [Joseph Kosinski, o diretor] no comando, o público ao redor do mundo vai se sentir como se estivesse na pista e no assento do motorista.

Lewis Hamilton

O longa, que chega aos cinemas no dia 26 de junho de 2025, conta com a participação dos pilotos reais da F1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra. "Você pode até reconhecer alguns rostos familiares do mundo das corridas de Fórmula 1", disse o piloto.

Hamilton revelou que assistir a Brad Pitt dirigindo em alta velocidade foi algo "realmente impressionante". "Não é nada que você aprende do dia para a noite. E a dedicação e o foco que Brad colocou nesse processo foi incrível de testemunhar. Este filme tem tudo: Brad Pitt, velocidade, emoção, uma história épica de azarão, drama, humor e um pouco de romance."

Durante o evento, o diretor Joseph Kosinski, conhecido também por "Top Gun: Maverick", contou de onde surgiu a ideia para o filme. "Como muitas pessoas durante a pandemia de covid-19, eu comecei a assistir às corridas e encontrei esse ótimo programa de televisão chamado 'Fórmula 1: Dirigir para Viver' [disponível na Netflix], e descobri que é um esporte incrivelmente único, pois seu companheiro de equipe também é, de muitas maneiras, seu maior competidor. Para mim, isso cria um ótimo drama."

Também adorei como a primeira temporada do programa focou nas últimas equipes, os azarões, em vez da Ferrari, Mercedes, Red Bull, as equipes que você vê na frente do pelotão. E eu pensei haver uma história interessante a ser contada sobre uma equipe azarada tentando não ganhar o campeonato, mas somente tentando vencer uma corrida contra esses titãs do esporte. Então foi aí que tudo começou.

Joseph Kosinski

Assim como aconteceu em "Top Gun: Maverick", os atores tiveram aulas e aprenderam como realmente desempenhar suas funções. "Toda vez que você vê Brad ou Damson [Idris] dirigindo neste filme, eles estão dirigindo sozinhos em um desses carros de corrida reais, em uma pista de F1 real. [...] Foram necessários meses, literalmente meses, de treinamento."

Para quem não é fã de corridas, "F1" também é uma boa pedida, segundo o diretor. "Este é um filme sobre amizade, trabalho em equipe, sacrifício, redenção. A história é universal. Acontece que se passa neste mundo incrivelmente emocionante da Fórmula 1, e se você é um fã de Fórmula 1, acho que você vai gostar deste filme. Se você não sabe nada sobre Fórmula 1, eu acho que você vai gostar deste filme e você pode sair querendo assistir algumas corridas ou talvez até mesmo ir a uma corrida", prometeu.