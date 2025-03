Eclipse lunar março 2025: veja que horas começa a 'Lua de Sangue' hoje

No início desta sexta-feira, ocorrerá o primeiro eclipse total da Lua de 2025, visível em todo o Brasil.

Quando acontece a 'Lua de Sangue'?

Conhecido como "lua de sangue", o fenômeno começará a ser visível no continente americano a partir das 0h57. Em todas as regiões do Brasil, o eclipse poderá ser acompanhado.

As projeções indicam que a fase total do eclipse ocorrerá às 3h26, com término previsto para as 5h48. No entanto, os horários podem sofrer pequenas variações de alguns minutos.

Antes de ser completamente encoberta pela sombra da Terra, a Lua adquirirá um tom avermelhado. O fenômeno é causado pela "dispersão de Rayleigh" e responsável pelo nome "lua de sangue".

Este será o primeiro eclipse lunar total desde 2022. De acordo com previsões da Nasa, o próximo evento desse tipo só deverá ocorrer em meados de 2029.

Como ver o eclipse?

Não é necessário usar equipamento especial para visualizar o eclipse. O fenômeno pode ser visto a olho nu.

Quanto mais limpo estiver o céu, melhor será a visibilidade. Por isso, a depender das condições meteorológicas, cidades mais afastadas de grandes metrópoles podem dar um melhor ponto de visão.

O eclipse será transmitido na internet pelo Observatório Nacional. A exibição será feita a partir das 0h30 de sexta-feira pelo canal do YouTube do Observatório e pode ser uma alternativa para quem estiver em locais com céu nublado.

Alguns observatórios e planetários terão eventos para assistir o fenômeno. É o caso do Planetário Municipal do Carmo, em São Paulo; do Observatório da Unesp, em Bauru; do Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda; e o Observatório da USP, em São Carlos.

* Com informações do Estadão Conteúdo