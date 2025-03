Eclipse lunar hoje: veja que horas começa e como assistir 'Lua de Sangue'

O primeiro eclipse total da Lua de 2025 acontecerá na madrugada desta sexta-feira e poderá ser visto em todo o Brasil.

Que horas começa a Lua de Sangue?

Chamado de "lua de sangue", o eclipse começará a ser visível no continente americano a partir das 0h57. Em qualquer estado brasileiro, será possível acompanhar o evento.

A fase total do eclipse está prevista para as 3h26. O término ocorrer por volta das 5h48, embora esses horários possam ter pequenas variações.

Pouco antes de ser completamente encoberta pela sombra da Terra, a Lua assumirá um tom avermelhado. O efeito é causado pela "dispersão de Rayleigh", que dá origem ao nome "lua de sangue".

Este será o primeiro eclipse lunar total desde 2022. Segundo a previsão da Nasa, um novo evento desse tipo só deverá ocorrer em 2029.

Como ver o eclipse?

Não é necessário usar equipamento especial para visualizar o eclipse. O fenômeno pode ser visto a olho nu.

Quanto mais limpo estiver o céu, melhor será a visibilidade. Por isso, a depender das condições meteorológicas, cidades mais afastadas de grandes metrópoles podem dar um melhor ponto de visão.

O eclipse será transmitido na internet pelo Observatório Nacional. A exibição será feita a partir das 0h30 de sexta-feira pelo canal do YouTube do Observatório e pode ser uma alternativa para quem estiver em locais com céu nublado.

Alguns observatórios e planetários terão eventos para assistir o fenômeno. É o caso do Planetário Municipal do Carmo, em São Paulo; do Observatório da Unesp, em Bauru; do Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda; e o Observatório da USP, em São Carlos.

* Com informações do Estadão Conteúdo