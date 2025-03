Lua de Sangue hoje: que horas vai ser e como assistir eclipse lunar?

O primeiro eclipse lunar de 2025 acontecerá entre quinta (13) e sexta-feira (14). Será possível conferir o fenômeno do Brasil.

O que vai acontecer

Um dos principais [eclipses] será o eclipse total da lua, que vai acontecer na noite de 13 para 14 de março e que vai ser visível no Brasil totalmente, desde a sua fase penumbral, depois a parcial e depois a total, em todas as regiões do país Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional

O início da penumbra acontecerá próximo das 23h57 do dia 13 de março. Já a fase final do eclipse lunar deverá ocorrer por volta das 3h25 e deve durar 60 minutos, estimam os especialistas.

O fenômeno será visível do Pacífico, das Américas, da Europa Ocidental e da África Ocidental. Na fase total do eclipse lunar, a Terra ficará entre o Sol e a Lua, este momento deve durar cerca de 1 hora ou um pouco mais.

Brasileiros poderão ver o eclipse lunar a olho nu. Para aproveitar a beleza do fenômeno com mais qualidade, especialistas recomendam escolher lugares sem muitas luzes artificiais.

Horário do eclipse lunar de 13/14 de março:

00h57: início do eclipse penumbral

02h09: começo do eclipse parcial

03h26: início da totalidade do eclipse, quando a superfície lunar começa a ficar com tons avermelhados

04h31: fim do eclipse total

05h47: término do eclipse parcial com a lua ainda na penumbra

07h: término do eclipse penumbral

Lua de Sangue

Famosa "Lua de Sangue" também deve ocorrer durante o eclipse. Ao longo do fenômeno, a Lua atingirá tons de laranja e vermelho, garantindo o efeito "Lua de Sangue". Isso acontece porque os raios solares atravessam a atmosfera terrestre, se dispersam e acabam refletindo tons avermelhados na superfície lunar.

Eclipse lunar poderá ser visto pelos brasileiros a olho nu Imagem: Freepik

Há três tipos de eclipses lunares. Parcial: quando a Lua fica parcialmente coberta pela sombra da Terra, isso ocorre quando o alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra não acontece totalmente, somente uma parte da superfície lunar recebe a luz solar. Total: a Lua fica totalmente coberta pela Terra, ou seja, a sombra da Terra é projetada perfeitamente sobre a superfície Lunar. Penumbral: quando a sombra da Terra não é suficiente para reduzir o brilho da Lua, ela acontece na região de penumbra, deixando a Lua levemente escura.