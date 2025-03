Dinâmica faz brothers acreditarem que Renata saiu do país: 'Foi pro México'

Os participantes do BBB 25 (Globo) especularam uma ação envolvendo intercâmbio após Renata ser retirada da casa.

O que aconteceu

Horas após Renata sair da casa para participar da Vitrine Seu Fifi, os brothers foram chamados para a sala. Eles não sabem que a sister está em um shopping no Rio de Janeiro participando da Vitrine Seu Fifi, e especularam que ela poderia estar em outro país.

João Gabriel: "Eu acho que ela está chegando lá agora. E um mexicano ou uma mexicana deve vir".

Os participantes, então, receberam um vídeo que mostrava imagens relacionadas a viagem. Os brothers se empolgaram, acreditando que Renata realmente estaria em uma terra estrangeira. No entanto, tratava-se apenas do lançamento de um sanduíche inspirado na gastronomia inglesa.

Vitória: "Ela viajou! Meu Deus, ela viajou! Gente, eu tô nervosa demais! Eu tô rindo de nervoso! Meu Deus! Ela foi pro México?".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas