Defesa de Diddy acusa emissora de alterar vídeo do rapper agredindo ex

Sean "Diddy" Combs, 55, aparece agredindo sua ex-namorada Cassie Ventura em um vídeo divulgado em 2024 pela CNN.

O que aconteceu

Usado como uma das provas contra o rapper, a defesa alegou que o vídeo foi modificado pela emissora antes de ir ao ar. A filmagem foi feita pelas câmeras de segurança do hotel InterContinental em Century City, Califórnia (EUA), em 5 de março de 2026, sendo divulgado apenas em maio de 2024.

O time de advogados de Diddy ainda afirma que a CNN destruiu o vídeo original. Eles alegam que "todas as filmagens da CNN foram substancialmente alteradas em aspectos significativos", incluindo "cobrir o registro de data e hora e depois alterar a sequência do vídeo", bem como "acelerar o vídeo para fazer parecer falsamente que as ações no vídeo estão ocorrendo mais rápido do que realmente estão" — como reportou o Page Six.

O argumento foi feito na intenção de impedir que o vídeo seja incluído como prova no julgamento, que acontecerá em maio deste ano. "A CNN comprou a única cópia conhecida das imagens de vigilância do hotel, carregou essas imagens em um software de edição gratuito, alterou o vídeo e então destruiu as imagens originais, embora soubesse e tivesse relatado repetidamente sobre a investigação federal", afirmam.

Na época em que as imagens foram a público, P. Diddy se pronunciou falando sobre sua atitude. "É tão difícil refletir sobre os momentos mais sombrios da sua vida, mas às vezes você tem que fazer isso. Eu estava f*dido. Quer dizer, cheguei ao fundo do poço, mas não dou desculpas", disse em um vídeo publicado no Instagram.