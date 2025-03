Cintia Dicker mostra antes e depois de emagrecimento: 'Depois melhora'

Cintia Dicker usou as redes sociais para mostrar as mudanças do seu corpo em processo de emagrecimento.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a modelo repostou uma montagem feita pelo seu treinador, mostrando o antes e depois de emagrecer. "Primeiro a gente começa, depois a gente melhora", escreveu o profissional

Na primeira imagem, a artista mostra o corpo após o nascimento da filha, Aurora, e na segunda, está visivelmente mais magra.

Ela ganhou cerca de 30kg durante sua primeira gestação, e entrou em processo de emagrecimento pós-parto.