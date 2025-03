Christina Rocha diz que Eliana teve mais privilégios que ela ao sair do SBT

Christina Rocha, 67, afirmou que a apresentadora Eliana, 52, recebeu mais privilégios ao sair do SBT na mesma época que ela.

O que aconteceu

Demitida no começo de maio de 2024, Christina desabafou ao podcast Papagaio Falante: "Calhou de [a minha saída] ser bem na época em que a Eliana estava indo para a Globo, e eu percebi a diferença de tratamento".

A apresentadora se recusou a continuar no programa Tá na Hora, o que fez com que a emissora optasse pelo encerramento de seu contrato. "Ainda teve programa especial para a Eliana, e ela dando tchau para o SBT. Eu, com tantos anos de carreira, só porque me neguei a fazer uma coisa, não tive nada", afirmou.

Christina afirmou que odiava estar a frente da atração na qual foi colocada pela emissora. "Gente, não tem nada a ver comigo esse negócio de polícia. Depois de anos de televisão, velha, estou fazendo o que eu odeio? Eu saí do programa com um mês de exibição".

Ela ainda relatou que começou a ter ansiedade e taquicardia por trabalhar em algo que não se identificava. "A pior coisa do mundo é fazer algo que você não gosta. Eu gosto de entretenimento. Achei que foi falta de cuidado comigo, com tantos anos de televisão, por não saberem meu perfil. Pedi para sair, estava ficando doente".