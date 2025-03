'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa alcança 1 milhão de espectadores

O longa Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa alcançou a marca de 1 milhão de espectadores após dois meses de exibição no Brasil. O filme, lançado no dia 9 de janeiro de 2025, se tornou a oitava maior bilheteria do cinema brasileiro em 2025. Os dados são da Filme B Box Office.

Dirigido por Fernando Fraiha, a obra adapta uma das criações mais populares de Mauricio de Sousa para a telona. Na trama, Chico Bento (Isaac Amendoim) e seus amigos buscam salvar uma goiabeira que será destruída para a construção de uma estrada na região.

Além do sucesso nas bilheterias, o longa brasileiro também alcançou marcas importantes nas redes sociais. No Letterboxd, o filme se tornou o live-action infantil nacional mais bem avaliado da história da plataforma.