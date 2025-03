Carmo Dalla Vecchia detona rapaz que o chamou de 'acabado'

Carmo Dalla Vecchia, 53, pesou a mão ao responder um seguidor que o ofendeu em suas redes sociais.

O que aconteceu

O ator não gostou nada de ter sua aparência criticada pelo rapaz. "Muito acabado", criticou o internauta, de nome Luís, ao comentar uma foto publicada pelo esposo de João Emanuel Carneiro, 55.

Para Carmo, o seguidor erra ao esperar dele o mesmo viço de quando estourou na telinha. "Estou com mais cabelo do que você, e meus dentes estão mais cuidados. O que acontece é que você vem esperando o cara que você viu na TV 20 anos atrás."

Ele teceu comentários pesados sobre a aparência do hater e retribuiu a ofensa. "Mas [o tempo] passou melhor para mim do que para você, viu, Luís? Tenta uma dieta para sair da aparência de Fofão do Balão Mágico. Talvez ajude você a pegar mais gente."

Na sequência, Dalla Vecchia compartilhou o print do diálogo e convidou seus demais seguidores a opinarem sobre sua reação. "Exagerei?", questionou ele, nos stories de seu Instagram.