Justiça condena Carlinhos Maia por expor print de conversa privada com fã

Carlinhos Maia, 33, foi condenado pela Justiça de Mato Grosso do Sul a pagar R$ 10 mil por danos morais a uma mulher por violação de privacidade.

O que aconteceu

Decisão aconteceu após o influenciador printar e compartilhar uma conversa que teve com uma moradora de Campo Grande. À época da publicação, o perfil de Maia no Instagram possuía cerca de 26 milhões de seguidores.

Desembargador Alexandre Raslan destacou que, ao enviar a mensagem em caráter privado, a mulher tinha a expectativa de que o conteúdo não seria divulgado. A decisão foi publicada no Diário Oficial de Justiça.

Os demais pedidos da autora, como indenização por danos decorrentes de ameaças e ofensas enviadas por terceiros e o pedido de pensão por incapacidade laborativa, foram julgados improcedentes. TJ

Procurada por Splash, a assessoria de Carlinhos Maia informou que o influenciador não vai se manifestar sobre o assunto.

O que diz defesa da seguidora

Carlinhos Maia chorou ao falar de apartamento furtado em Alagoas, em 2022 Imagem: Reprodução/Instagram

Segundo a defesa da mulher, ela teria enviado mensagens após criminosos invadirem o apartamento do influenciador em 2022. Indignada com a repercussão e a rápida tentativa de solução do crime, a moradora questionou se a situação teria a mesma atenção caso a vítima fosse uma pessoa pobre.

Ela menciona o caso da filha, que havia sido esfaqueada e roubada meses antes, sem a mesma atenção dada ao caso de Maia. Em 30 de maio de 2022, no entanto, a mulher relatou ter encontrado as mensagens e o nome expostos nos stories de Carlinhos Maia.

Após a exposição, ela passou a sofrer ataques e difamações por parte dos fãs do influenciador nas redes sociais. Em decorrência disso, a mulher afirma que teve crises de ansiedade, precisou de atendimento médico e começou a tomar medicação para dormir.