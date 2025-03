Brothers estranham demora de Renata para retornar ao confinamento

Ao longo de todo o dia, alguns participantes comentaram sobre o paradeiro de Renata, 33, escolhida pelo público para a Vitrine do Seu Fifi.

O que aconteceu

Sem saber ao certo qual foi o destino da bailarina, alguns confinados estranharam a demora da sister para retornar para o confinamento. Os jogadores foram apenas informados que a cearense participaria de uma dinâmica que colocaria a participação dela em risco.

Cogitando quarto branco ou até mesmo um intercâmbio para o México, aliados e rivais se preocuparam com a sister. "Tá muito estranha essa demora da Renata", comentou Aline.

Vinícius ainda comentou sobre o fato de Renata levar todas suas malas. "Será que foi pra deixar a gente louco, mesmo? De fato tem algo muito forte", comentou.

