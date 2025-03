Brasileiro com 'mão do diabo' diz como tatuou o pênis: 'Estiquei a pele'

O tatuador Marcelo BBoy, que possui mais de 98% do corpo tatuado, detalhou como fez para tatuar o próprio pênis.

O que aconteceu

Marcelo, que é tatuador profissional, revelou que ele mesmo tatuou sua genitália. Ele abordou o assunto ao ser questionado se o pênis precisa estar ereto para ser tatuado durante participação no podcast Achismos.

BBoy contou que o pênis "pode estar normal", ou seja, "molinho". "O negócio é você esticar a pele. Peguei nele, estiquei e tatuei... Durou 30 minutos. Tatuei só a parte de cima", declarou.

Marcelo BBoy fez diversas modificações em seu corpo, inclusive alteração drástica em uma das mãos que o fez ficar conhecido como "mão do diabo". Ele destacou que a abertura de sua mão foi notícia até mesmo no New York Times, o maior jornal do mundo, pelo ineditismo da transformação.

Desde que iniciou o processo de mudança corporal, já foram mais de 1.500 tatuagens, piercings e implantes. O custo dessas mudanças é alto: segundo o próprio Marcelo, ele já investiu no mínimo R$ 190 mil.

Marcelo costuma mostrar suas transformações nas redes sociais. No Instagram, BBoy soma mais de 1,2 milhão de seguidores.