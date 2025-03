BBB 25: Renata passa noite na Vitrine do Seu Fifi; saiba quando ela retorna

No programa ao vivo do BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt informou ao público que Renata não voltará hoje ao reality show.

O que aconteceu

A sister foi a mais votada para ir para a Vitrine do Seu Fifi. Na manhã de hoje, Renata foi retirada da casa e levada a uma Casa de Vidro em um shopping no Rio de Janeiro.

Lá, a bailarina ouviu várias informações externas e conselhos do público quanto ao seu jogo. Na casa, os participantes acreditam que ela está participando de um desafio.

Tadeu informou ao público que a sister não participará da Prova do Líder. "Todos jogam a prova, com exceção da Renata, que vai passar a noite na vitrine."

O apresentador também contou que Renata voltará amanhã pela manhã à casa.

