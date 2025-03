Guilherme vence nona Prova do Líder do BBB 25; confira VIP e Xepa

Guilherme venceu a nona Prova do Líder do BBB 25 (Globo).

Como foi a Prova

Em cada rodada, cada jogador deveria prestar atenção a uma lista de produtos expostos. Na sequência, deveria dar um palpite sobre o valor total da "compra".

O jogador que desse o palpite mais próximo venceria a rodada. Ele, então, deveria eliminar um dos três participantes que ficassem mais distantes do valor total.

Venceria a prova quem restasse por último. Guilherme disputou a última rodada contra sua sogra, Delma.

VIP e Xepa

Após a prova, ele dividiu a casa entre os grupos VIP e Xepa.

VIP: Guilherme, Delma, Daniele e Aline

Xepa: Diego, Eva, Gracyanne, João Gabriel, João Pedro, Maike, Renata, Vilma, Vinícius e Vitória

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas