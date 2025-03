BBB 25: Na Vitrine do Seu Fifi, fãs dizem para Renata que Belo vai ser pai

Alguns fãs resolveram brincar com Renata, que está na Vitrine do Seu Fifi no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Algumas pessoas que foram visitar a sister, que está em um shopping no Rio de Janeiro, levaram uma notícia falsa. Com cartazes, cerca de dois fãs comunicaram Renata de que o cantor Belo, ex-marido de Gracyanne Barbosa, terá outro filho.

"Bicha, Belo vai ser pai", diz uma das placas exibidas para Renata. Até o momento, não se sabe se a cearense vai levar essa informação para dentro da casa, já que ela não sabe se é verdadeira ou falsa, para a casa. Porém, já avisaram que a notícia é fake news. Será que Renata vai acreditar?

Atualmente Belo namora a influenciadora .Rayane Figliuzzi.

Até espectadores se mostraram confusos com a notícia:

Tem uma placa lá falando que o Belo vai ser pai, essa fofoca é novidade até pra mim -- Fernandinha (@FernandinhaDoRT) March 13, 2025

Outros se divertiram com a fake news:

É o que? Tão falando pra Renata que o Belo vai ser pai? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SOCORRO



#BBB25 #FifiBBB25 pic.twitter.com/ZbtEdyBOxu -- Natan Corrêa ? (@natancrr) March 13, 2025

E muitos se mostraram sedentos pelo caos:

Quero ver a reação da galera quando a Renata levar essa fofoca ( errada) de que Belo vai ser pai kkkkk -- Laura Soares (@LauraSoares98) March 13, 2025

O cartaz falando que o Belo vai ser pai???????? Essa galera é muito MALUCA. kkkkkkkkk não tô aguentando #BBB25 pic.twitter.com/pC3rvBDVl4 -- angel ? (@AngelicaBFR) March 13, 2025

