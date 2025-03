Astronauta 'presa no espaço' relata danos: 'Tentando lembrar como é andar'

A astronauta da Nasa Sunita Williams, 59, está presa no espaço a nove meses junto a Butch Wilmore, 62, após uma viagem no Starliner com defeito da Boeing.

Nesta quarta-feira, a Nasa e a SpaceX adiaram no lançamento de uma tripulação que deverá substituir os dois astronautas na Estação Espacial Internacional. Essa viagem daria início ao retorno de Williams e Wilmore à Terra.

Em comunicado, a Nasa explicou que o adiamento ocorreu por conta de um problema no sistema hidráulico no foguete Falcon 9, que seria usado para o envio dos outros astronautas.

Em suas redes sociais em fevereiro, Sunita Williams revelou que esqueceu como é caminhar por estar tanto tempo em microgravidade no espaço.

'Tentando lembrar como é andar'

Williams e Wilmore estão na Estação Espacial Internacional desde 5 de junho. Eles ficariam oito dias, mas a cápsula da Boeing que os transportou enfrentou problemas técnicos. A Starline cápsula que levou os astronautas até a ISS, retornou vazia para a Terra.

Há nove meses em órbita, Sunita Williams contou que esqueceu como é andar. Em uma videochamada com alunos da Needham High School em Massachusetts, ela disse na ocasião que ainda não havia conseguido ficar em outras posições.

Estou aqui em cima há tempo suficiente, agora mesmo estou tentando lembrar como é andar. Não andei. Não sentei. Não deitei Sunita Williams

Sunita Williams e Barry Wilmore Imagem: NASA

Em fevereiro, Nasa informou que os astronautas não estão abandonados. Em comunicado enviado ao Daily Mail, a Agência Espacial Norte Americana frisou que missões no espaço causam mudanças no corpo humano e que eles vão trabalhar na diminuição do problema.

A astronauta da Nasa Suni Williams está desempenhando com sucesso todas as funções e deveres durante sua missão a bordo da Estação Espacial Internacional, incluindo sua rotina diária de exercícios, caminhadas espaciais fora da estação espacial e uma variedade de experimentos científicos dentro do laboratório orbital Nasa, em nota oficial

Sunita Williams Imagem: NASA

A Nasa afirmou que impõe uma extensa e rigorosa rotina de exercícios diários aos astronautas. Com duas horas de duração, as sessões de atividades físicas servem para mitigar esse tipo de problema vivido por Sunita Williams.

Corrida na esteira, bicicleta ergométrica e treino de força fazem parte do processo para fortalecimento físico dos astronautas. "Este regime é essencial para garantir que os astronautas permaneçam saudáveis e produtivos durante missões prolongadas a bordo do laboratório orbital", disse a Nasa ao Daily Mail.