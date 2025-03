Luiza Brunet abre o jogo sobre ensaio sexy: 'Autoestima é boa'

Luiza Brunet, 62, realizou um ensaio sexy e abriu o jogo sobre sua autoestima.

O que aconteceu

A empresária posou para a Mensch e contou que sua autoestima é, de fato, boa. "Sei que pode parecer estranho pousar assim um pouco sexy, mas a minha autoestima é boa. Me acho uma mulher maravilhosa em todos os aspectos. Nunca estive tão consciente do que quero. E saio em busca disso".

Luiza, além de ser um símbolo de beleza, também é referência em campanhas para ajudar mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica. "As minhas energias vês da motivação do que faço hoje. Me doar para as mulheres e à sociedade, a respeito do enfrentamento e das violações.

Para ela, atualmente, as mulheres estão exagerando em procedimentos estéticos. "Há um exagero nos procedimentos, mas há também mulheres mais conscientes que preservam suas características. A busca da beleza perfeita é almejada por todos e, muitas vezes, esquecem que o conjunto da beleza é para sermos independentes, seguras e atuantes".

Por fim, a modelo contou qual a sua maior vaidade. "É dormir bem. Estou sempre em alerta. Atendo mulheres do Brasil e do exterior - as mulheres sofridas imigrantes. Como posso ter outra vaidade?!".

Imagem: Guilherme Lima/ Mensch