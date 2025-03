Ainda Estou Aqui: Renata descobre que Brasil venceu o Oscar: 'Que massa'

Na Vitrine do Seu Fifi do BBB 25 (Globo), Renata descobriu a vitória do Brasil no Oscar.

O que aconteceu

Após receber informações do jogo, a bailarina foi informada sobre o triunfo brasileiro. "Ainda Estou Aqui" venceu na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, a primeira vitória do Brasil na premiação.

A sister se surpreendeu com a informação. "Ainda Estou Aqui? Aquele? Que massa!"

Os fãs explicaram para ela. "Foi indicado em três categorias. O filme ganhou, a Fernanda Torres não."

Na sequência, ela fez uma dancinha de comemoração à vitória do longa.

