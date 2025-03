'Doctor Who': veja por onde começar a assistir a série após 60 anos no ar

Uma das séries mais longevas da história da TV, "Doctor Who" está prestes a completar 62 anos de história. E foi graças a sua narrativa incomum —e alguns alienígenas carismáticos— que sua popularidade cresceu ao longo dos anos, a ponto de se tornar um marco da TV britânica.

A história do alienígena que viaja pelo tempo e espaço a bordo de uma cabine policial como nave espacial, conquistou gerações ao longo de sua extensa exibição. Foram mais de 40 temporadas que também serviram como porta de entrada para inúmeros astros e estrelas do cinema, que hoje conquistaram seu espaço em Hollywood.

Mas por onde começar a assistir uma série tão emblemática para a cultura pop e que conquistou tantos fãs?

A melhor porta de entrada

Para muitos, a melhor forma de viajar com o Doutor —um dos protagonistas mais simpáticos da TV— é começando pela era moderna da série, que começou em 2005. Apelidada pelos fãs como "New Who", ela é uma das melhores portas de entrada para quem quer se aventurar pelo tempo e espaço —as temporadas até voltam a ser contadas como 1º, 2º e 3º a partir de 2005.

Com Christopher Eccleston como o 9º Doutor, o personagem voltou de um hiato de 16 anos fora das telinhas para viajar mais uma vez em sua Tardis —nave espacial um tanto peculiar. O ator ficou apenas uma temporada na pele do personagem, mas foi o suficiente para reviver a série e trazer uma roupagem atual para a história.

1ª temporada de "Doctor Who" foi estrelada por Christopher Eccleston e Billie Piper Imagem: BBC/Divulgação

Logo em seguida, o astro David Tennant assumiu o comando da produção, se tornando o 10º Doutor e um dos mais amados entre os fãs. Foi graças a ele que a série voltou a ganhar popularidade entre os amantes de ficção científica, trazendo uma nova geração de fãs e, também, episódios marcantes, como "Blink" (episódio 10 da 3ª temporada), "School Reunion" e "The Girl in the Fireplace" (episódio 3 e 4 da 2ª temporada).

Astros como Matt Smith, Peter Capaldi e Jodie Whittaker se tornaram as novas versões do Doutor nos anos seguintes. Cada protagonista se mantém no personagem em torno de três temporadas, podendo ou não retornar em especiais da série, e cada um oferecendo camadas e características próprias para um personagem cheio de personalidade.

Atualmente, todas as temporadas da "New Who" podem ser vistas gratuitamente no streaming +SBT. Lá, os fãs podem acompanhar os episódios desde a primeira aparição do 9º Doutor até a 13ª Doutora, além de conferir os famosos especiais de Natal da série.

O clássico é sempre um clássico

Quem decide começar pela era clássica, deve se preparar para muitas aventuras, mas também muitos episódios, afinal, são mais de 500 capítulos. Alguns deles acabaram perdidos com o tempo —cerca de 97 capítulos das temporadas entre 1963 e 1969 estão desaparecidos.

Apesar disso, a série clássica é uma aula de ficção científica para quem procura entender grande parte dos mistérios da série. Além de abordar seus próprios dilemas, ela apresenta detalhes e vilões que irão aparecer inúmeras vezes ao longo dos anos.

A primeira temporada de "Doctor Who" foi lançada em 1963 Imagem: Reprodução/BBC

O único porém das temporadas antigas é que elas não estão disponíveis no Brasil. Mesmo com a parceria entre BBC e Disney, os episódios clássicos só estão disponíveis no exterior —no Brasil, podem ser encontrados apenas em mídia física.

A nova cara de "Doctor Who"

Em 2023, a série retornou com um novo Doutor, agora vivido por Ncuti Gatwa, e histórias repaginadas para a era dos streamings. Agora, com exibição garantida pelo Disney+ —e com uma nova contagem de temporadas—, os novos episódios tiveram um alcance ainda maior.

Nova fase de 'Doctor Who' está disponível no Disney+ Imagem: Divulgação/Disney+

A 2ª temporada de "Doctor Who" estreia no dia 12 de abril, no Disney+, e contará novamente com Gatwa como o 15º Doutor, além da novata Varada Sethu como sua nova companheira de aventuras na Tardis. A primeira temporada e os especiais de 60 anos da série também podem ser encontrados no catálogo do streaming.