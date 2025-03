10 dias mudo: MC PH passa por cirurgia e pede orações; entenda

MC PH, 27, foi submetido a uma cirurgia nas cordas vocais.

O que aconteceu

Na manhã desta quinta-feira (13), o funkeiro contou, em suas redes sociais, que a operação deu certo. O cantor, agora, precisará ficar de repouso.

Antes do procedimento, que aconteceu na quarta-feira (12), PH postou uma foto no hospital e explicou aos fãs o motivo da operação. O artista ficará sem falar por 10 dias e que passará pelo menos mês afastado de suas atividades para se recuperar. "Estou me internando agora para realizar a primeira cirurgia da minha vida, para retirar um pólipo (lesão) que apareceu nas minhas cordas vocais. Ficarei 10 dias mudo e 1 mês de repouso para recuperação. Já deu tudo certo, minha fé em Deus é inabalável, peço que orem por mim! Continuem acompanhando e acessem a música nova já disponível em todas as plataformas digitais", disse ele.

No quarto do hospital, o funkeiro postou uma selfie, animado. "Esse jovem vai voltar cheio de sangue nos 'zói'".