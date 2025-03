TikTok permite que pais 'bloqueiem' feed de filhos e descubra seguidores

O TikTok lançou uma nova forma para que pais controlem a experiência dos filhos ao utilizar o app. A estratégia consiste em limitar o horário e até tocar música relaxante.

O que aconteceu

Atualização permite que pais bloqueiem o feed dos filhos após as 22h. Chamado de Pausa Programada, o recurso possibilita estipular um horário de uso e estabelecer um "bloqueio". Caso filho queira continuar a usar, precisa tocar no botão "obter permissão" dos pais.

Os responsáveis podem usar o novo recurso para decidir o melhor momento para os adolescentes fazerem uma pausa, seja durante o tempo juntos, na escola, à noite ou em um fim de semana fora. Os pais também podem definir uma programação recorrente para melhor se adequar à sua vida familiar. Se os planos mudarem, os adolescentes podem solicitar tempo extra, mas são os pais que tomam a decisão final

TikTok em nota

Funcionalidade de Pausa Programa, do TiKTok Imagem: Divulgação

A mensagem poderá ser ignorada, porém, o próximo passo do app é sugerir exercício de meditação. A ideia é tentar desconectar um pouco os adolescentes do aplicativo, executando uma rotina de meditação, com direito a música relaxante.

Funcionalidade faz parte do sistema de controle parental do TikTok. O aplicativo permite vincular a conta de pais e filhos, de modo que os responsáveis possam colocar restrições, como horário de uso do app.

TikTok vai permitir que os pais vejam quem o filho está seguindo, quem o segue e quem foi bloqueado. Sobre a verificação de idade de usuários, o TikTok anunciou recentemente uma parceria com a operadora Telefónica, na Espanha, para fazer essa identificação.

ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) informou no ano passado que estava processando o TikTok por tratamento irregular de dados de crianças. A companhia também foi criticada por não adotar controle de idade — dessa forma, crianças poderiam acessar conteúdo impróprio.

Como fazer a sincronização familiar (ou pareamento familiar)

Para vincular contas de pais e adolescentes: