Thamiris revela torcida e diz que foi mal-interpretada: 'Me embananei'

Thamiris, a eliminada de ontem do BBB 25 (Globo), revelou por quem está torcendo e se explicou sobre alguns episódios no Mais Você de hoje.

O que aconteceu

Em conversa com Ana Maria Braga, Thamiris avaliou sua última semana de jogo. Segundo ela, durante o último Monstro, ela já estava "exausta". "[A saída de Vitória do Quarto] Isso me deixou Muito triste. Camilla sai da casa, fico me sentido só, Tive um a semana muito sugada, tava com o emociona 0%", disse. "Se eu pudesse voltar, existem pontos que eu mudaria com certeza".

A ex-BBB ainda disse que foi mal-interpretada sobre um episódio em que teria "torcido" para que Mateus e Vitória fossem ao Paredão juntos.

Eu nunca torci pra Vitória ir pro Paredão, sempre votei em pessoas para defendê-la. Inclusive meu embate com ela e Renata começou assim Thamiris

"Só me embananei no que tava pensando e falando. Se fosse algo que eu desejasse, não ficaria andando com Vitória na casa. Gosto dela de verdade", disse. "Nunca desejei que eles fossem pro Paredão".

Thamiris também surpreendeu ao elencar seus favoritos para vencer: Vilma, Maike e, em primeiro lugar, Vinícius. "Vinícius tem tudo para ganhar, se fizero jogo certo. Ainda não vi nada de incoerente", disse. "Admiro muito ele como pessoa, é muito inteliengete, e ele sabe o Big Brother de ponta a ponta. E ele está há quatro anos tentando entrar".

Já Delma, Daniele e Thamiris estão no seu "pódio do destempero", de brothers que têm menos afinidade.

