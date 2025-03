Thamiris diz que exagerou e 'gritou demais' no BBB: 'Deixar tudo para trás'

Eliminada ontem do BBB 25 (Globo), Thamiris conversou sobre sua eliminação no Mais Você de hoje.

O que aconteceu

Em conversa com Ana Maria Braga, Thamiris disse que já se sentia preparada para a eliminação. Ela comentou o abraço em Aline, que também estava emparedada, e afirmou gostar da sister —e que a baiana até pode ter se arrependido de alguns embates com ela.

Thamiris afirmou que se sentiu muito ansiosa e machucada dentro da casa. "Eu falava com todas as pessoas da casa, e escolher alguém pra votar é muito difícil. E ser votada é ainda mais", disse. "A gente sente muita carência dentro da casa".

Ela também se emocionou ao ver a irmã, Camilla, chorando, e disse que irmã a fez se sentir mais "calma". "O BBB me fez ficar mais unida ainda à Camilla", disse.

Ela também avaliou o que a fez ser mal vista dentro e fora da casa. "Quando a gente está dentro da casa, longa de família, concorrendo a um prêmio tão grande, passando por vários estresses, chega uma hora que você estoura, explore por coisa pequena. Acho que foi um pouco disso que aconteceu; hiperventilamos um assunto pequeno".

Lá dentro, isolada, hiperventilando certos assuntos, a gente acaba exagerando um pouco. A gente gritou demais, falou demais Thamiris

A ex-BBB ainda disse que não está mais chateado com coisas que aconteceram dentro da casa. "Aqui fora vou deixar tudo para trás", disse. "Não faz sentido colocar para frente coisas que aconteceram dentro do jogo".

