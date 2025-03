Robbie Williams encara traumas: 'Me envergonho de todas as coisas erradas'

"Better Man - A História de Robbie Williams" chega aos cinemas amanhã e retrata a história de vida do cantor britânico. O longa, dirigido por Michael Gracey ("O Rei do Show"), 49, vai na contramão das cinebiografias que se propõem a "limpar" a imagem dos artistas retratados. Ao contrário: a produção expõe, em detalhes, as falhas e defeitos do sex simbol de 51 anos. Tudo isso, com Williams sendo retratado como um macaco.

Eu me envergonho de todas as coisas erradas. Robbie Williams, em entrevista a Splash

No longa, são mostrados detalhes infames do cantor, como seu vício em drogas, álcool e sexo, assim como a maneira irresponsável que lidou com os então colegas de boy band, o Take That, grupo do qual fez parte de 1990 até 1995, quando foi expulso em decorrência de seu comportamento problemático. Esses momentos, inclusive, são contados pelo próprio artista, que serve de narrador para a história. A Splash, Williams diz ter lidado com facilidade ao reviver todas essas questões.

"[Falar sobre traumas] é bem natural para mim meu jeito de falar sobre trauma e o jeito que o trauma impacta na sua saúde mental, na minha saúde mental. É como eu me socializo."

Robbie Williams é um macaco em nova cinebiografia Imagem: Diamond Films/ Divulgação

No entanto, ele assume ter sentimentos diferentes sobre os assuntos, dependendo do momento em que assiste ao filme e quem são as pessoas na plateia. "Se estou com muito sono, reajo diferente, por exemplo. Às vezes, eu fico mal com o que assisto, mas às vezes sinto uma massagem no meu ego e falo: 'olha só a minha vida'."

Robbie Williams na pré-estreia de 'Better Man -- A História de Robbie Wiliams', em Paris, na França Imagem: Marc Piasecki/Getty Images for Paramount Pictures

Músicas

Assim como o outro trabalho de Gracey, "O Rei do Show", este filme é uma cinebiografia musical. As canções de Robbie Williams são incorporadas à narrativa e a trama; sendo todas elas escolhidas pelo próprio diretor.

A Splash, o diretor — que também é corroteirista ao lado de Simon Gleeson e Oliver Cole — as músicas são usadas em momentos nos quais "palavras não são suficientes". "Geralmente, os pontos altos e baixos da narrativa, transformo em música. Então, achei quais canções de Robbie se encaixam com a história, de maneira lírica ou emocional."

Uma composição muito conhecida pelos brasileiros infelizmente ficou de fora. "Sexed Up", faixa que fazia parte da trilha musical da novela "Mulheres Apaixonadas" não está em "Better Man - A História de Robbie Williams." Ao ser questionado pela reportagem, o cantor demonstrou espanto ao saber que a canção é conhecida no Brasil. "Obrigada por conhecer essa música! Deus te abençoe".

F***-se!

Conhecido pelo humor irreverente — ou somente humor britânico — o cantor é categórico ao falar com quem não é fã: "F***-se e você não é meu fã!", disse em tom de brincadeira.

Já Michael Gracey responde de maneira mais "séria". "As pessoas que não são fãs de Robbie Williams são as que mais quero que assistam ao filme. Para mim, o filme é uma história que é relacionável, e é sobre relações humanas com outras pessoas e com você mesmo. Acho que há muito mais no filme do que somente a história do surgimento de Robbie Williams, que acho que surpreenderá as pessoas", finaliza.