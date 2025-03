Renata detona sister: 'Me tratava de um jeito e, no final, disse isso'

Renata criticou Delma no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A cearense aproveitou a piscina com Eva e Vilma e fez críticas a dona Delma. Renata lembrou a fala da pernambucana que foi exposta por RoBBB Seu Fifi, e apontou incoerência no comportamento da veterana.

Renata: "Ela me chamou de fria, calculista, falsa, [disse] que minha máscara ia cair. Por isso que, quando eu vou discutir, eu discuto meio que explicando o que está acontecendo, porque, pra mim, para discutir tem que ter argumento. Eu não vou chegar numa pessoa e falar: 'Você é falsa'. Falsa por quê? Baseado em quê? O que eu fiz de falsa? Pra mim, a atitude dela em ter dito isso, me revela muito mais sobre ela. Ela é falsa. Porque ela me tratava de um jeito no quarto, chamava a gente de bailarinas, e, no final, disse isso".

Vilma: "E vou te dizer um negócio: no início, ela começou a falar da Eva. Ela não falou diretamente, mas falou assim: 'Eu gosto mais da Renata'. Foi o contrário [do que ela falou na conversa vazada por Seu Fifi]. 'A Eva é toda assim...'".

