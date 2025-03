Pós-Oscar, 'Vitória' estreia com Fernanda Montenegro arrebatadora

"Vitória", novo filme de Andrucha Waddington e Breno Silveira, estreia amanhã surfando no "hype" do Oscar.

Inspirado em uma história real, o longa acompanha uma aposentada que filmou as ações de uma quadrilha do alto de seu apartamento em Copacabana. Um ato corajoso que a colocou no programa de proteção a testemunhas.

É uma história bonita e que tem Fernanda Montenegro arrebatadora. [Na época] Aos 93 anos, ela rodou um filme durante a pandemia. Ela pegou o vírus e, depois, continuou gravando. É uma inspiração. Flávia Guerra

Estrelado por Fernanda Montenegro, o filme chega com altas expectativas após a vitória de "Ainda Estou Aqui", filme estrelado por Fernanda Torres e vencedor de melhor filme internacional no Oscar.

Posso até continuar fazendo minhas leituras de palco, mas cinema pede físico, pede fôlego. Então esse é um momento muito especial. Fernanda Montenegro, em evento de estreia do filme

'Better Man' estreia com vícios e crises de Robbie Williams

"Better Man" é outra estreia da semana, e que tem sido comentado desde que foi anunciado em 2024.

O motivo é a escolha do protagonista: em vez de Robbie Williams aparecer na tela, sua representação é feita por um macaco de CGI. "É uma maneira esdrúxula", avalia Flávia Guerra. "Mas é incrível o poder desse filme, porque em algum momento você esquece que ele é um macaco".

A escolha é resultado de uma entrevista feita com o cantor, em que ele disse se ver como "um macaco" quando está no palco.

Vitor Búrigo elogia o longa, e lamenta que ele não tenha aparecido em premiações deste ano. "Não entendo esse filme ser esnobado, esquecido e jogado ao léu nessa temporada de premiações. É um filme incrível, super bem realizado e emocionante".

É um musical muito bem construído, original e criativo; que usa as músicas de Robbie Williams para contar a história dele. Vitor Búrigo

O jornalista também defende que o filme não é "chapa branca". "Coloca em evidência todos os erros, loucuras e vícios dele —em drogas e álcool. E a obsessão pela fama; retrata isso muito bem."

'O Melhor Amigo' chega ao cinema com paixões, músicas, Gretchen e 'muito gay'

Após ser aclamado por "Pacarrete" (2019), Allan Deberton lança seu primeiro "musical tropical": "O Melhor Amigo", que chega aos cinemas amanhã.

O filme retrata uma paixão platônica e oculta de um jovem por seu amigo durante as férias de verão. É derivado de um curta-metragem de mesmo nome —que foi, inclusive, um dos primeiros trabalhos de Jesuíta Barbosa no audiovisual.

Flávia Guerra elogia a escolha dos hits clássicos para o longa e o movimento de explorar novos gêneros no Brasil.

É um filme leve. Uma sessão da tarde um pouquinho mais apimentada. É gostoso; percorre aquela obsessão por um primeiro amor mal resolvido. Um rito de passagem para a vida adulta definitiva. Flávia Guerra

O filme ainda conta com uma participação especial de Gretchen e uma fotografia que retrata Canoa Quebrada, no Ceará, com "leveza". "Estou muito feliz e empolgado", diz o diretor do filme, Allan Deberton, em entrevista. "É uma aventura, é divertido, tem muita música, muita Gretchen e muito gay. É um filme para falar de amor, canções de amor, desilusões, paixões platônicas? Um pouco de tudo o que a gente já viveu em nossa vida —e por vezes continua vivendo."

Por causa da sensibilidade do diretor, Vitor Búrigo diz que o longa consegue gerar uma identificação fácil com o público. "Allan é muito afetuoso em seus trabalhos; tem um trabalho carinhoso e é um cara muito sentimental. Ele consegue levar essa história de amor com maestria.

Plano Geral é apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo e exibido todas as quartas-feiras, às 11h, na home do UOL. O programa também está disponível no YouTube. Confira a íntegra: