PetPhone: Como funciona 'smartphone' para pets lançado por startup chinesa

A startup chinesa GlocalMe apresentou o PetPhone, apresentado como "o primeiro smartphone do mundo" para pets, na MWC (Mobile World Congress) 2025, realizada na Espanha.

O que aconteceu

Aparelho funciona como um celular com várias funções para ajudar tutores no dia a dia. O dispositivo deve ser colocado no pescoço dos pets, como uma espécie de coleira, e faz uso de microfones para reconhecer se os latidos ou miados estão agitados demais.

Faz ligações para os animais através de um aplicativo que se conecta ao PetPhone. Caso queira, o tutor pode ativar uma mensagem de áudio gravada para tentar acalmar o animal. Também é possível ligar ou enviar uma mensagem de voz em tempo real.

PetPhone toca músicas e faz lembretes de horários importantes. Ele alerta para a hora que os pets precisam se alimentar e sugere brincadeiras por meio de comandos de voz previamente gravados.

PetPhone tem multifunções para facilitar a vida de tutores e pets Imagem: GlocalMe

O 'smartphone dos pets' também tem localização em tempo real através de rastreadores e GPS. O objeto emite sons e luzes, pois conta com Bluetooth e Wi-Fi, facilitando as buscas pelos animais de estimação.

Outro uso é a limitação geográfica dos pets. Os tutores também podem limitar a região por onde o animal pode passear de forma segura e criar uma 'cerca geográfica' caso o bichinho ultrapasse esses limites. Caso aconteça, o aparelho emite alertas.

Números sobre o exercício físico do animal. O PetPhone contabiliza a distância percorrida pelo cachorro ou gato e quantas calorias ele queimou no dia.

PetPhone será lançado no segundo semestre de 2025. Segundo a GlocalMe, ainda não há uma data exata e nem a informação de quanto custará o dispositivo móvel para pets.