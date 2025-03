Modelo brasileira: quem é a namorada do ator Vincent Cassel

A modelo brasileira Narah Batista, 29, namora o ator francês Vincent Cassel, 58, desde 2023. No último final de semana, o casal foi visto na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro.

Quem é Narah Batista

Narah tem origem brasileira e australiana. Ela morou com a mãe na Austrália por oito anos, mas não esconde seu amor pelo Brasil. Em suas redes sociais, a modelo afirma que "no Brasil é mais feliz".

Sua carreira é composta por trabalhos como modelo e participação em concursos de beleza. Contratada pela agência Elite Models, Narah concorreu ao Miss Austrália em 2020 e ficou no top 15 da competição. Durante a participação no evento, ela revelou que seu sonho é se tornar atriz.

No Instagram, Narah também mostra seus trabalhos como modelo. Ela costuma dividir suas fotos e vídeos de campanhas, além de publicar imagens de passeios, como a ida ao samba na Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, e momentos com amigos e família.

Parte do conteúdo de Narah é dedicado a uma de suas aparentes paixões: viajar. Entre os lugares já visitados por Narah, estão: Rio de Janeiro, Salvador, Los Angeles (EUA), Bali (Indonésia), Melbourne (Austrália), Mallorca e Barcelona (Espanha), Ilhas Sifnos (Grécia), entre outras cidades.

Narah e Cassel

A modelo engatou um romance com Vincent Cassel, tendo feito a primeira aparição pública com o namorado em setembro de 2023. Em seu perfil no Instagram, no qual Narah conta com mais de 113 mil seguidores, a brasileira compartilha diversas fotos com o francês.

A brasileira já acompanhou o namorado em grandes eventos do cinema. Em 2024, Narah passou pelo tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, ao lado de Cassel, para promover o longa Pathernope —que estreia no Brasil no próximo dia 20. Vestindo Prada, Narah afirmou que a experiência "foi muito divertida".

O casal costuma trocar elogios e declarações nas redes sociais. O ator tem deixado comentários apaixonados nas publicações da namorada desde que o relacionamento se tornou público, como: "Você é tudo e mais" e "Não me canso de você, Narinha".

Narah e Vincent Cassel tiveram um filho no início deste ano. Em janeiro, a modelo compartilhou fotos com o filho Caetano em seu perfil no Instagram. Em uma postagem pós-nascimento do bebê, o francês se declarou para a namorada: "Você é mais linda agora que nunca, mamãe", escreveu.

Narah confessou que a fase pós-parto tem sido um desafio. Em seu perfil, a modelo relembrou uma campanha que fez antes da gestação. "Foi um lindo lembrete para não me perder de vista. Eu ainda sou aquela mulher —ainda carrego aquela energia brilhante dentro de mim. O pós-parto tem sido um dos capítulos mais difíceis para mim, e tenho que admitir: [essa fase] pode fazer você se sentir quebrada e tão melancólica às vezes", postou, em texto em inglês.

Frequentador assíduo do Brasil, Cassel tem uma casa no Rio de Janeiro desde 2013. O francês também é pai de Deva, de 20 anos, e Léonie, de 14, frutos do casamento com a atriz italiana Monica Bellucci; e Amazonie, de 5, de seu segundo casamento, com a modelo francesa Tina Kunakey.