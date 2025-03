Otaviano se emociona com volta à Band após susto: 'Cada minuto importa'

Otaviano Costa, 51, está de volta à Band a partir de hoje.

O apresentador, que trabalhou na emissora de 1999 a 2001, tem o desafio de dar cara nova para o Melhor da Noite e driblar os efeitos do Show da Fé. A atração religiosa é conhecida por ajudar a pagar as contas da emissora, mas derrubar a audiência da Band no horário nobre.

Em almoço com a imprensa, ontem, o comunicador não segurou a emoção ao assistir uma retrospectiva da própria trajetória. O vídeo, que também será exibido na edição de reestreia, mostra cenas dele à frente de atrações como O+ e Superpositivo, a vida ao lado da família, e o impacto da descoberta de uma doença no coração.

Depois da cirurgia, receber um negócio desse é sensacional. Não é um formato, nada contra os formatos, mas é fazer um programa que você pode ser amplo, explodir, no melhor dos sentidos [...] Depois que você vive um negócio desse, cada minuto importa. É um presente tudo o que está acontecendo aqui, depois de tudo o que vivi e sobrevivi. Otaviano Costa

Apresentador descobriu um aneurisma da aorta ascendente torácica, uma dilatação da artéria do coração em um nível muito perigoso, no ano passado. Ele recebeu o diagnóstico um dia antes do aniversário da mulher, a atriz Flávia Alessandra, e precisou fazer uma cirurgia dias depois.

Ariel Jacobowitz, que deixou o SBT após 20 anos, é o diretor do programa Imagem: Renato Pizzutto/Band

Programa passa a ser exibido de quarta a sexta-feira, das 22h30 à meia-noite, com direção de Ariel Jacobowitz. O diretor, que deixou o SBT em outubro do ano passado — após comandar programas como Eliana e Chega Mais —, pretende trazer doses do que já testou nos domingos do canal de Silvio Santos para as noites de semana do canal da família Saad.

Atração vai continuar unindo entretenimento e notícias, aproveitando a estrutura e a tradição do departamento de jornalismo da emissora. "Boa parte do conteúdo que funciona, que é legal, a gente resolveu manter [no novo horário]. O que a gente trouxe de novo foi a temperatura de um programa de auditório", completa Jacobowitz.

Mudanças

'Melhor da Noite' estreou em 2023 e passou por mudanças nos últimos dois anos Imagem: Renato Pizzutto/Band

Atração passou por algumas mudanças desde agosto de 2023, quando estreou sob o comando de Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. Rodrigo Alvarez assumiu o posto de Zeca, que deixou a emissora em junho do ano passado. Agora, Glenda e Alvarez saem do programa para assumir outros projetos no canal.

Pâmela Lucciola integrará o elenco ao lado de Thaíde, Juliano Dip, Bárbara Damasceno e Bárbara Guimarães. O programa também vai apresentar novos quadros, a exemplo de "Sexonário" (vai discutir sexo), "É Bolo ou Não É?" (chef Vivi Cake tentará descobrir se guloseimas realistas são verdadeiras ou não) e "Minha Sogra É Uma Diva" (transformação de visual que promete ser bem-humorada).