Matias faz pedido mais surpreendente para mulher amada em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Matias (Pedro Caetano) faz um pedido surpreendente para Madalena (Jéssica Ellen).

O que vai acontecer

Tudo começa com Silvia (Lellê) procurando Madá. Após terminar o namoro com Jão (Fabrício Boliveira), a amiga de Gigi (Rodrigo Fagundes) decide procurar a protagonista para contar o que aconteceu.

Silvinha revela que acabou se envolvendo com Jão de forma não correspondida. Ela, então, encoraja Madá a procurar o filho de Edson (Ailton Graça) e viver esse grande amor.

Ainda mexida com a conversa que teve com Silvia, a filha de Doralice (Tereza Seiblitz) é surpreendida com um convite de Matias. O rapaz conta que um dos seus documentários foi selecionado para um festival no exterior e chama Madá para passar uma temporada com ele no país.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.