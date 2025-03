'É cafona torcer contra': diretora de 'Beleza Fatal' exalta estreia na Band

Maria de Médicis, diretora da novela "Beleza Fatal" (Max), celebra a estreia da trama na TV aberta. Desde segunda-feira (10), a obra criada por Raphael Montes passou a ser exibida no horário nobre da Band, às 20h30.

No streaming e na Band

Em entrevista a Splash, a diretora afasta qualquer possibilidade de o elenco ou a equipe da novela da Max terem visto com maus olhos a exibição na Band, que há anos não investia em teledramaturgia. Para ela, a exibição é motivo de comemoração.

Para todos nós que trabalhamos no audiovisual brasileiro, cada espaço que abre, principalmente para a teledramaturgia, é uma alegria. É uma maravilhosa notícia que a Band esteja revitalizando esse segmento, porque eles já fizeram novelas incríveis no passado.

Os rumores ainda foram classificados por Maria como "cafonas". "Quando eu li isso, pensei: 'Que cafonice'. É cafona torcer contra. Vi comentários do tipo: 'Ah, as atrizes que eram da Globo pararam na Band'. Primeiro: que comentário preconceituoso. Como se só existisse a TV Globo. Ainda bem que a Globo existe, faz dramaturgia da maior qualidade, mas nós queremos ser vistos pelo maior número de pessoas possível. E estar na Band é parte disso."

Maria, que trabalhou por 29 anos na emissora carioca, acredita que a chegada da primeira novela da Max à TV aberta abre caminhos para as plataformas de streaming, mostrando ser possível uma obra ser vista em diferentes plataformas. "A gente mostra para o streaming internacional que é um modelo interessante. Eles podem investir em uma novela, exibir em uma plataforma e depois vender para a TV aberta. O que a gente faz dá dinheiro. Gera retorno financeiro e visibilidade."

A TV aberta ainda é o grande entretenimento do Brasil. A gente vive em um país extremamente desigual, e o streaming ainda não alcança todo mundo. É ótimo estar no streaming, mas eu amei todos os meus 29 anos trabalhando em TV aberta. Sou uma grande admiradora desse formato, porque ele é para todos, é de graça. E o brasileiro adora sentar e assistir a uma novela. Por isso fazemos as melhores novelas do mundo.

Para a diretora, o sucesso de "Beleza Fatal" na Band pode abrir portas para novas produções no canal. Além de adquirir os direitos da trama, emissora contratou Jaime Monjardim para dirigir a novela "Romaria". "Qualquer um que trabalhe com audiovisual brasileiro bate palmas e agradece quando abre um novo espaço. Isso significa mais trabalho para todo mundo".

Gente que ama novela

No papo, Maria ressalta que "Beleza Fatal" virou um sucesso na Max porque foi feita por quem ama novela. "Eu adoro assistir novela. E adoro ainda mais fazer novela. Isso é uma das coisas que 'Beleza Fatal' dá certo, porque ela foi feita por pessoas que amam novela. O Raphael [Montes] ama novela. O Rapha é novelista de nascença".

Para Maria, com o sucesso de "Beleza Fatal" e de outras tramas, a gente resgata a paixão por esse tipo de narrativas. "Acho que muita gente no Brasil foi criado assim, vendo novela".

Quando eu estou fazendo novela, eu não quero fazer série ou cinema, eu quero fazer esse gênero que eu admiro e gosto. Eu não tenho vergonha de fazer. Eu quero fazer a novela como ela é.

Maria acredita que não existe um segredo ou fórmula garantida para o sucesso de um folhetim na atualidade, mas tem algumas ideias para esse caminho. "'Beleza Fatal' funciona porque ela tem esse clássico da vingança, dos conflitos familiares, do amor proibido. Talvez o pulo do gato seja a gente tentar ser contemporâneo, moderno, mas sem esquecer a nossa base do folhetinm, sabe? Do melodrama. Mas ouvir o futuro, ouvir o presente... Como fazer isso? Não tenho a menor ideia. Até porque novela não tem fórmula".