'Eu era locutor no Brás': Como Ana Maria Brisa mudou a vida de humorista?

Certamente você está acostumado a ouvir Ana Maria Braga, 75, soltar o famoso jargão "acorda, menina" nas manhãs do Mais Você. A frase agora também faz sucesso na voz de Maicon Sales, 33, com a imitação de Ana Maria Brisa. É graças ao personagem que o humorista se sustentou por quase 15 anos como locutor de porta de loja no Brás, em São Paulo, e hoje viaja o Brasil fazendo shows de comédia como sósia oficial da apresentadora da Globo.

Antes do humor, eu era locutor de loja no Brás, era tipo uma Bia do Brás (Beatriz Reis, do BBB 24). Era "Ê, Brasil do Brasil". Chegava às 5h da manhã lá e fazia as minhas imitações de Silvio Santos, Datena e Ana Maria Brisa. Depois, a Ana mostrou meu vídeo no Mais Você e viralizei. O humor mudou bastante a minha vida!

Maicon Sales, em entrevista exclusiva para Splash nos bastidores do Café com Ex (Betnacional)

Bênção de Ana Maria Braga para continuar fazendo o personagem foi crucial na virada de chave na carreira do humorista. "Ela conversou bastante comigo. Ela até me deu parabéns e falou: 'ó, a gente aqui gosta muito de você. Está de parabéns'. Aí, eu falei: 'pronto, recebi a liberação. Posso fazer a Ana Maria Brisa'. Ela foi incrível."

"Vídeo rindo com ela foi a virada de chave"

Em dezembro de 2022, Maicon Sales viralizou nas redes sociais após Ana Maria Braga encerrar o Mais Você com sua imitação de Ana Maria Brisa. Ele já havia aparecido no extinto Programa Eliana (SBT) para fazer imitações, mas a exposição na Globo caracterizado como sósia da apresentadora fez o locutor do Brás furar a bolha e conquistar novos públicos.

Ela acabou o Mais Você com o meu vídeo. Ela disse: 'rapaz do céu, recebi um vídeo do menino, como é o nome dele? O Maicon Sales. Olha o que o Maicon aprontou'. Ela acabou o programa com o meu vídeo, viralizei, fiz outros vídeos e continuei a viralizar. Então, eles [produção do Mais Você] me chamaram para um encontro com ela no programa.

Humorista conheceu Ana Maria Braga sete meses após o vídeo explodir com a ajuda do Mais Você. Ele não esconde que viveu um dia dos sonhos após ir ao programa, gravar vídeo de humor com a apresentadora e receber conselhos profissionais. "O encontro com ela foi sensacional. Sou muito grato à Ana Maria Braga por isso. Ela me recebeu super bem, a equipe dela me recebeu muito bem também".

Nunca imaginei na vida que eu ia fazer uma collab com a Ana Maria Braga no Instagram, além de participar do programa. Depois desse vídeo rindo com ela [no camarim] foi a virada de chave na minha carreira. Serei sempre grato por ela.

Estratégia para ganhar apresentadora foi o humor. Ele apostou em uma piada em que usava o nome da apresentadora e o Mais Você. "Fiquei ansioso para encontrar com ela. Quando consegui fazer ela rir a primeira vez, aí fiquei tranquilo. Falei: 'eu preciso fazer ela rir. Quando ela rir, eu vou rir junto'. Quando eu consegui fazer ela rir, aí ficamos nós dois rindo e viramos meme".

Fui na porta do camarim dela filmar e falei: 'gente, nossa convidada de hoje aqui é a Ana Maria'. Ela saiu do camarim e já entrou na brincadeira. Falei pra ela: 'olha, não precisa ficar nervosa, viu?'. Ela perguntou 'o que eu tenho que fazer?' e eu disse: 'seja mais você'. Aí ela riu e eu também.

Ana Maria Brisa é o principal personagem de imitação de Maicon Sales hoje. Como sósia da apresentadora do Mais Você, o humorista faz shows de stand-up pelo Brasil e apresenta diariamente o programa de rádio Estação Band (Band FM).

A Ana Maria Brisa foi a virada de chave da minha carreira e é meu carro-chefe até hoje. Sou honrado demais de fazer essa homenagem pra Ana Maria Braga, porque eu já era muito fã dela também por ser locutora. Tudo que dá pra encaixar humor hoje eu tô fazendo.

Maicon Sales, inclusive, ganhou o quadro "Café com o Ex", na Betnacional, para repercutir o BBB 25 como Ana Maria Brisa. Ele entrevista ex-brothers do reality show numa referência ao café da manhã com eliminado feito por Ana Maria na Globo. "Ah, a gente vai ver muitas perguntas sobre jogo, vida e o BBB, né? A gente vai falar muito desse BBB 25 e tentar tirar umas coisinhas engraçadinhas para vocês darem risada."

Quem era Maicon Sales antes da Ana Maria Brisa?

Nascido na zona leste de São Paulo, Maicon Sales começou no humor ainda garoto. Vítima de bullying na escola, ele descobriu por acaso sua veia artística para imitação e deixou a timidez de lado com as brincadeiras de sósia de familiares, colegas e professores.

Comecei no humor já desde criança. Eu imitava todo mundo no meu cotidiano. Imitava parentes, professores, colegas, amigos e fui levando isso pra vida. Era meio que automático, eu não ficava reparando as pessoas pra imitar, já olhava e imitava. Depois, fui descobrindo quais os famosos que eu conseguia imitar: foi saindo Silvio Santos, Ana Maria, Datena, essas imitações que a galera faz. Viralizei com a Ana Maria e tô trabalhando com essa.

Por quase 15 anos, o humorista dividia o seu tempo entre o trabalho como locutor de porta de loja no Brás e eventos em casas de stand up para garantir o sustento da família. "Imitava a galera do dia a dia também, o pessoal que trabalhava comigo e fazia o Silvio Santos chamando pra comprar. No Brás, tinha loja que eu trabalhava às 5 horas da manhã e eu já chegava: 'acorda, menino', como Ana Maria Braga. Fazia as imitações pra chamar a atenção dos clientes."

Maicon diz que a vida mudou da água para o vinho após "empurrão" do Mais Você. Ele ganhou novos trabalhos, conquistou novo público na internet e se diz realizado em poder viver como comediante. "Trabalhei dos meus 17 até pouco tempo no Brás. Foi do Brás aos palcos, TV, internet e a gente tá em tudo".