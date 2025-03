'Hunter x Hunter', 'Naruto' e mais: 6 animes imperdíveis para ver de graça

Os animes estão mais populares do que nunca, em boa parte porque tem muita coisa recente saindo em serviços de streaming. Ainda que alguns precisem de assinatura para acompanhar, Splash reuniu aqui uma lista de animes imperdíveis que dá para assistir de graça, seja por meio de de serviços gratuitos, como o +SBT ou a Pluto TV, ou então por estarem oficialmente no YouTube.

Hunter x Hunter

Anime Hunter x Hunter de 2011 Imagem: Divulgação/Madhouse

Gon Freecs é um jovem criado pela tia que sonha ingressar na carreira de Hunter, a profissão mais perigosa do mundo. Enquanto participa de uma série de provas piores que as de um reality do Mr. Beast, Gon conhece amigos e descobre pistas para encontrar seu pai, Ging, um Hunter especializado em abandono parental.

O remake de Hunter x Hunter é quase uma obrigação moral para os novos otakus. A série criada por Yoshihiro Togashi é um dos melhores shonens de lutinha disponíveis. O fato de poder assistir de graça em algumas plataformas deixa ele ainda mais acessível.

Disponível na Pluto TV e Mercado Play. A Pluto TV também tem um canal linear transmitindo episódios de Hunter x Hunter 24h por dia, então mesmo fãs antigos do anime podem colocar lá quando quiserem só aproveitar os episódios sem compromisso.

Card Captor Sakura

Sakura Kinomoto é uma jovem que acidentalmente abre um livro mágico e espalha pela cidade cartas mágicas que gostam de traquinagens. Com ajuda de sua amiga rica, Sakura vestirá roupas incríveis para caçar de volta todas essas cartas.

Card Captor Sakura é outro anime que está no coração dos brasileiros, até por ter sido exibido à exaustão por Cartoon Network, Globo e Loading. Mesmo sendo mais antigo, ainda tem uma narrativa agradável para os novos otakus que estão ávidos por mais animes.

Disponível no canal de YouTube da NAISU. Essa nova versão (em exibição também na TV Cultura) está com qualidade de vídeo melhor, regravações de músicas e até legendas em português sempre que aparece um texto na tela.

Guerreiras Mágicas de Rayearth

Lucy, Marine e Anne são adolescentes japonesas em uma viagem de turismo na Torre de Tóquio. Porém, ao chegarem lá, elas são convocadas para um mundo mágico em ruínas e precisam se tornar as Guerreiras Mágicas para ajudar a princesa Esmeralda. Entretanto elas não fazem ideia do tipo de "ajuda" que a monarca estava querendo na verdade.

Exibido pelo SBT nos anos 1990, este anime é querido por ser uma produção de altíssima qualidade do grupo CLAMP. A trama é dividida em duas temporadas bem distintas, e a reviravolta no final da primeira temporada ainda traumatiza os otakus que acompanharam na emissora do Silvio Santos.

Disponível no canal de YouTube da TMS Anime Latino. A qualidade de imagem não é lá aquelas coisas, mas dá para assistir.

Sonic X

Muito antes do filme recente, neste anime Sonic e seus amigos são transportados para o mundo dos humanos e começam a conviver com o garoto Chris. Juntos eles resolvem problemas e participam de arcos cada vez mais épicos.

Sonic sempre foi um personagem muito querido no Brasil, e este anime é uma das melhores adaptações do personagem. Perfeito para introduzi-lo às crianças, ou então para distraí-las enquanto o quarto filme não vem, esse anime é a forma ideal de conhecer esse universo do ouriço azul.

Disponível no +SBT e no canal de YouTube da TMS Anime Latino.

Naruto

Imagem divulgação do anime Naruto Imagem: Pierrot/Divulgação

Esse aqui dispensa apresentações. Naruto é uma criança que fica triste em um balancinho, sendo ignorada por todos os demais da Vila da Folha. Só que ele tem um poder oculto dentro de si, e usará isso para realizar seu sonho de ser o Hokage da vila, uma espécie de "prefeito".

Podemos falar que Naruto é um dos animes mais famosos do mundo. O ninja loiro é reconhecido em todos os continentes e seu anime com centenas de episódios pode ser visto de graça, assim como suas sequências e spin-offs.

Disponível na Pluto TV e Mercado Play. A Pluto TV também tem 3 canais lineares diferentes transmitindo episódios dos ninjas: um com episódios de "Naruto", outro de "Naruto Shippuden" e um para "Boruto: Naruto Next Generation".

Jojo's Bizarre Adventure

Parte 3 de Jojo's Bizarre Adventure Imagem: Reprodução/David Production

O adolescente musculoso Jonathan Joestar tem sua vida virada do avesso quando recebe em sua casa Dio Brando, filho de um homem a quem o patriarca dos Joestar acreditava dever a vida. O invejoso Dio se torna um vampiro e começa a atormentar gerações (sim!) de familiares da família Joestar.

Jojo's Bizarre Adventure é uma grande saga familiar através dos séculos. Cada temporada (ou "Parte") é uma história fechada que traz um protagonista diferente, sempre um herdeiro dos Joestars, lidando com ameaças que de alguma forma sempre estão relacionadas ao vampirão Dio. É um anime divertido, com lutas incríveis e com a maior quantidade de meme por metro quadrado.

Disponível na Pluto TV, inclusive com um canal 24h dedicado. Infelizmente só estão disponíveis os episódios até a Parte 5, pois a fase seguinte é exclusividade da Netflix.