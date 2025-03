Lexa desabafa sobre puerpério após morte da filha: 'Não foi fácil'

Lexa, 30, desabafou sobre o luto da filha, Sofia.

O que aconteceu

A cantora viajou e comentou sobre a lembrança da filha em alguns momentos. Ela fez o relato em seu perfil no Instagram.

A famosa ressaltou sobre a dificuldade do puerpério. "Quantas vezes eu fechei os olhos e conversei com a minha pequenininha? Sempre procurava a estrela mais brilhosa e começava a me declarar. Passar pelo puerpério sem a minha bebê não foi fácil, olhar para o meu corpo e ver as cicatrizes que ficaram sem a maior recompensa é muito duro."

Lexa declarou que pretende retomar em breve para sua rotina. "Foram dias especiais, onde eu mais sorri do que chorei. Então valeu a pena! Agora é voltar aos poucos e fazer o que eu amo. Quero agradecer imensamente todas as palavras de acolhimento e amor que venho recebendo", indicou.