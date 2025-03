Lady Gaga comenta show que fará no Rio de Janeiro: 'Estou muito empolgada'

Lady Gaga, 38, comentou o projeto de fazer um show gratuito para o público do Rio de Janeiro, em maio deste ano.

O que aconteceu

A cantora admitiu estar entusiasmada com a ideia de ficar pertinho dos fãs tupiniquins. "Estou muito animada pra tocar para meus fãs, tocar ao vivo é uma experiência incrível. É algo que definitivamente não tomo como garantido. Estou muito empolgada", revelou ela, em entrevista ao programa de rádio de Howard Stern, 71, nos EUA.

Gaga também considera o show como uma forma de compensar os fãs pelo cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio, em 2017. "Eu não vou ao Rio há muito tempo e anos atrás eu deveria ter ido [para o Rock in Rio] e não pude. Isso meio que partiu meu coração."

Ela contou ainda como seu noivo, o empresário Michael Polansky, 46, pediu-a em casamento. "Ele me deu dois anéis. Um deles era uma folha de grama e foi com esse que ele fez o pedido de casamento. Gosto dos dois, mas a folha de grama, você não pode substituir algo com um significado desses."