Joana Fomm sobre papel de vilã em 'Tieta': 'Trabalho bonito e difícil'

Joana Fomm, 85, relembra vilã em "Tieta" (Globo) e fala sobre carreira.

O que aconteceu

A atriz comentou sobre a atuação em "Tieta". "Não lembro de nenhuma história dos bastidores, mas me emociono ao falar porque foi um trabalho bonito e difícil, e que as pessoas gostam até hoje. Sinto muita saudade do Armando Bógus, um parceiro incrível, um grande amigo, excelente ator e que me ajudou muito na criação da Perpétua", revelou ao Gshow.

Ela reforça que escolheu ter uma vida menos agitada. "Em parte, ficar reclusa foi uma opção, e a pandemia contribuiu também para isso. Não sou muito de interagir nas redes, falo com algumas pessoas pela internet, e tenho visto muita coisa na TV. Gosto de saber das notícias e adoro a série "Law and Order"", pontuou.

Longe das telas desde 2019, Joana Fomm diz se orgulhar da carreira. "Tenho um carinho grande pelos trabalhos com o Rubens Corrêa, tanto na TV, quanto no teatro. E ainda "A Noite do Meu Bem", no cinema. Tenho muita vontade de trabalhar no cinema, teatro e TV. Olho a minha carreira com muito orgulho, sim! Mas fiz o meu trabalho, e não fiz nada demais."