Irmãos Hypolito são única dupla Camarote 'intacta' no BBB 25; entenda

Com quase dois meses de BBB 25 (Globo), apenas uma dupla de Camarotes ainda segue invicta na competição: Diego e Daniele Hypolito.

O que aconteceu

Neste ano, os participantes entraram em duplas na casa. Das 12 duplas iniciais, quatro eram Camarotes — famosos convidados pela produção do programa.

Das quatro duplas Camarotes, três já perderam um dos seus integrantes. Diego e Daniele Hypolito são a única destas duplas a continuar 100% no jogo.

Como foram as eliminações

Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, foi a primeira participante eliminada individualmente.

Semanas depois, Mateus, amigo de Vitória Strada, deixou o programa.

Na sequência, o ator Diogo Almeida foi eliminado, deixando sua mãe Vilma como a representante da dupla ainda no jogo.

Diego e Daniele, por sua vez, ainda continuam ambos no jogo.

