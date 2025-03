Gracyanne alfineta Vitória e Aline sobre cardápio da Xepa: 'Não faz nada'

Gracyanne Barbosa, 41, fez uma crítica indireta para Aline, 32, e Vitória, 27, que sugeriram para Daniele, 40, uma mudança no cardápio da Xepa do BBB 25.

O que aconteceu

Ao chegar na cozinha, a musa fitness percebeu que teriam frango para almoçar. Inicialmente, foi informado que a língua de boi seria a proteína que complementaria a refeição dos brothers.

Daniele explicou que a mudança foi um pedido de Aline e Vitória. "Falaram que é melhor comer mais leve. Para mim, tanto faz. Um é mais rápido, outro demora mais", afirmou a ginasta.

Mesmo na presença da atriz, Gracyanne fez questão de alfinetar a sugestão da sister, dizendo que por não cozinhar, ela não opinaria no cardápio. "Você também tem que descansar, né Dani? Já que você se prontifica a fazer, quem tem que decidir é você. Amanhã é um dia que todo mundo descansa o dia inteiro. Você ficar aqui é injusto", ainda complementou.

Assim que Vitória deixou a cozinha, a influenciadora ainda disparou: "Tem que pensar em você. É fácil decidir quando não faz nada. Você tem que ficar descansada também".

No quarto Anos 50, a atriz falou sobre a situação com Aline, relembrando que não tinha noção sobre o tempo de preparo de cada uma das proteínas. "Eu falei, bom, eu não sabia dessa questão do tempo de preparo. Até porque isso não foi cogitado na hora, foi cogitado qual carne fazer mesmo por questão de ter mais carne na casa ou não. Aí a Gra, 'você nunca observou que a língua fica horas ali cozinhando?'. Aí, eu não, não entendo realmente de cozinha, não tinha pensado por esse viés".

Vitória disse que sentiu algo estranho por conta disso, e Aline garantiu que a intenção de Gracyanne foi de atacá-la. "Não, amor, quando você sente não. A fala foi nitidamente maldosa. A fala dela foi nitidamente maldosa!".

A ex-policial militar ainda criticou o fato da musa fitness só se posicionar nesse contexto. "Só que ela tá reagindo agora? Porque eu vejo ela o tempo todo passiva, não fala nada a não ser pelas costas, e agora ela resolveu se posicionar sobre uma língua ou um frango? Nossa, que participação no jogo! Porque até segunda-feira o povo tava dizendo que ela era planta".

Vitória acrescentou que Gracyanne nem mesmo falou diretamente para ela. "Quando ela virou e olhou... Eu estava na cozinha também, ela olhou pra Dani e falou assim. Foi a mesma coisa que virar e falar pra mim. Tipo, não sou inocente!".

Certas de que a influenciadora está com raiva de Vitória pelo voto em Thamiris, Aline afirmou que daria ainda mais motivo para que ela se revoltasse. "Ela tá revoltada. Mas ela pode preparar. Essa raivinha dela aí... se depender da gente ela [Gracyanne] é a próxima. Então, ela vai ter muito mais motivo pra se revoltar aqui dentro".

