Francisco sobre Preta Gil: ela tem uma vontade de estar viva e de lutar que impressiona

Após uma nova internação da cantora Preta Gil neste último sábado, 8, o músico Francisco Gil refletiu sobre o tratamento contra o câncer realizado por sua mãe e elogiou a força de vontade exibida por Preta ao longo dos últimos anos.

Desde 2023, a cantora lida com um câncer agressivo e já foi internada e submetida a cirurgias em diferentes ocasiões.

"São vivências que são naturais da vida, então, vamos aprendendo com isso. Na verdade, a gente está sendo forçado a lidar com as questões que a vida nos impõe como a morte, a vida, a saúde, a doença...", afirmou o músico em entrevista ao site Gshow.

Ao ser questionado sobre o seu maior desejo, Francisco se emocionou. Ele revelou que seu maior sonho era ver sua mãe livre do câncer.

"Não tem nada mais importante que a saúde dela. O processo de ver minha mãe bem é uma fonte de vida. Ela nos inspira porque passa por isso tudo ensinando e mostrando que a vida é isso. Ela recebe muito amor e da maneira mais bonita possível: em vida; tem uma força, uma vontade de estar viva e de lutar que impressiona."

"Isso potencializa o que vejo de mais importante na vida que é o amor. Isso me colocou num lugar, numa dimensão do amar muito maior!", refletiu. Para o filho de Preta Gil, apesar das dificuldades enfrentadas pela mãe, ela vem lhe ensinando a lidar com os desafios da vida de forma mais saudável.

"Por mais que a gente possa sofrer, temos que aprender e transformar isso em positividade. No meio desse caos, minha mãe tem vivido momentos incríveis e isso é o que mais inspira. A forma como ela tem encarado tudo é um motor. Mas é um processo profundo", revelou.

Como está Preta Gil?

A cantora Preta Gil foi internada com infecção urinária em um hospital particular de Salvador no último sábado, 8. Conforme comunicado emitido pelo hospital, o quadro de saúde de Preta permanece estável.

Na noite desta segunda-feira, 10, a artista publicou uma mensagem em uma rede social para acalmar os fãs. "Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês", disse.