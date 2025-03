Fora do BBB 25, Thamiris reage à rejeição de Camilla: 'Injustiçada'

Eliminada do BBB 25 (Globo) no oitavo Paredão, Thamiris se surpreendeu ao ver os números da eliminação de sua irmã Camilla, que saiu na semana anterior.

O que aconteceu

Inicialmente, Thamiris viu seus números — a nutricionista foi eliminada com 61,73% dos votos. "Eu nem pensei nisso, acredita?", confessou Thamiris.

Logo após ver seus números, ela comentou. "Achei muito."

Na sequência, ela viu o ranking de rejeição e se surpreendeu ao ver que Camilla foi eliminada com 94,67%. "Que é isso? Porque fizeram isso com a Camilla? Com isso tudo?"

Ceci explicou. "Acho que tem a ver com uma resposta ao conflito daquela semana, que era com a Vitória."

Thamiris comentou os números. "Chocada. Injustiçada."

