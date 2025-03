Filha de Charlie Sheen fiz que sofreu bullying por se parecer com ator

Sami Sheen, 21, disse ter sido vítima de bullying por ser parecer com o pai, Charlie Sheen, 59.

O que aconteceu

A atriz contou que fez uma rinoplastia após ter sido criticada pela semelhança com o pai. Segundo a People, ela fez a declaração à mãe, Denise Richards, no programa "Denise Richards & Her Wild Things".

Eu tive que lidar com crianças fazendo bullying comigo. As pessoas diziam que eu parecia com meu pai. Na verdade, recebi um comentário outro dia de alguém dizendo: 'Você nunca será tão bonita quanto sua mãe'. Sami Sheen

Denise Richards se emocionou com a declaração da filha de que gostaria de se parecer mais como ela. "Isso me deixou muito triste. Me sinto mal por ela ter que viver de acordo com meu nariz, ou algo assim, porque não quero que [minhas filhas] sintam que precisam ter uma certa aparência", ressaltou, de acordo com a People.

Na série, a ex-esposa de Charlie Sheen também citou a vontade de mudar de cidade para impactar menos as filhas. "Houve momentos em que eu queria tirar as crianças de Los Angeles, e não pude por causa de onde eu trabalhava. E elas tinham dois pais neste negócio. Eu me sinto mal."