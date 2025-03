Fernanda Torres está descansando em um sítio em Secretário, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro, após a maratona de divulgação do filme "Ainda Estou Aqui".

A propriedade da família foi cenário do primeiro episódio da série "Amor e Sorte", com Torres e Fernanda Montenegro. O sítio também é o cenário do especial de Natal "Gilda, Lúcia e o Bode", também protagonizada pelas atrizes.

Veja fotos:

Fernanda Torres descansa em sítio que foi cenário da série 'Amor e Sorte' Imagem: Divulgação/Globo

Fernanda Torres descansa em sítio que foi cenário da série 'Amor e Sorte' Imagem: Divulgação/Globo

Fernanda Torres descansa em sítio que foi cenário da série 'Amor e Sorte' Imagem: Divulgação/Globo