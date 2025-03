'Estava exausta', diz Thamiris no 'Mais Você' após eliminação do 'BBB 25'

"Eu nunca desejei que a Vitória saísse", disse Thamiris, que falou sobre seus embates no BBB 25 na manhã desta quarta-feira, 12. A nutricionista compareceu ao Café com o Eliminado no Mais Você, após deixar o programa.

Perguntada por Ana Maria Braga sobre as "conversinhas" envolvendo Vitória, Thamiris analisou que o tópico foi um fator que corroborou para sua eliminação. "Se eu pudesse voltar, existem pontos que eu mudaria com certeza, e esse seria um", concluiu.

A nutricionista também viu outros recortes de embates com a atriz: "Eu nunca torci para a Vitória ir para o Paredão". "Se fosse algo que eu desejasse, eu não ficaria andando com a Vitória na casa", disse também.

Sobre o Castigo do Monstro e a discussão após a punição, Thamiris comentou: "Meu problema não era me comprometer, mas naquele momento eu estava exausta".

A ex-participante compreendeu a reação de Aline após o anúncio da eliminação. "Entendi que a Aline estava emocionada [...] Acho que ela estava arrependida de como me tratou."

"Eu sou uma pessoa tranquila, não costumo ficar discutindo com ninguém [...] Só que quando envolve pessoas que eu amo muito, ativa em mim um lado que eu não vejo sempre", falou a nutricionista.

Quando perguntada sobre a irmã, ela elogiou: "O BBB me fez ficar mais unida ainda com a Camilla [...] A gente se gosta muito, a gente se ama".

Em outro momento, Thamiris ouviu a fala de Camilla sobre a briga com Vitória, em que a trancista concorda que "pesou a mão".

"Minha mãe sempre me ensinou que eu deveria estar com a minha irmã independente de qualquer coisa [...] No momento que eu vejo que ela está ficando mais vulnerável, eu vou na direção dela." "Quem tem um controle emocional, se dá muito bem", complementou.

No seu pódio, Thamiris colocou Vilma em terceiro lugar, Maike em segundo e, em primeiro, Gracyanne Barbosa.

Já para quem ela não gosta no jogo, a ex-sister colocou Dona Delma, Daniele Hypólito e Aline.