Enquete BBB 25: Sister é mais votada para estar em 'vitrine' de Seu Fifi

A produção do BBB 25 (Globo) informou que o Seu Fifi chamará um dos brothers para sair e voltar para a casa. Saiba quem pode ser o participante eleito, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Na nova dinâmica, o jogador mais votado pelo público será levado até uma vitrine em um shopping no Rio de Janeiro. "É isso mesmo. Alguém vai deixar a casa na quinta-feira e vai passar um tempo nessa vitrine, só ouvindo as fofocas que vocês quiserem contar", explicou Tadeu no programa.

Na mais recente parcial da enquete UOL, às 7h30 de hoje, Vitória Strada era a mais votada para deixar a casa e participar da dinâmica, com 33,04% dos votos.

Logo atrás, Eva era a mais votada para ver o público, com 26,98%. Guilherme também tinha uma porcentagem considerável de votos: 11,69%.

BBB 25 - Enquete UOL: Quem você quer que vá para a vitrine do Seu Fifi? Resultado parcial Total de 24901 votos 7,55% Aline 0,58% Daniele Hypolito 1,63% Diego Hypolito 28,24% Eva 1,10% Gracyanne Barbosa 12,32% Guilherme 0,30% João Gabriel 0,30% João Pedro 0,22% Joselma 0,92% Maike 6,42% Renata 6,96% Vilma 1,79% Vinicius 31,68% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 24901 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

